В Петербург попытались ввезти 55 тысяч контрафактных наборов Lego

В Петербург попытались ввезти более 55 тысяч контрафактных игрушек Lego. Фото: Балтийская таможня

В Петербург попытались ввезти более 55 тысяч контрафактных наборов детского конструктора Lego. Об этом рассказали в пресс-службе Балтийской таможни, чьи сотрудники быстро раскусили хитрую схему китайцев. Товар из Поднебесной был очень схож с аналогичными оригинальными игрушками, только материал похуже, да и логотипы слегка изменены. Капсулы с минифигурками изъяли, теперь им грозит уничтожение.

Налицо подделка! Любой ребенок, любящий Lego, это опознает. Фото: Балтийская таможня

- Правообладатель товарного знака «Лего Джурис» подтвердил информацию о нарушении исключительных прав на продукцию. По данному факту Балтийская таможня возбудила три дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП России «Незаконное использование чужого товарного знака», - передает пресс-служба таможни.

Китайским хитрецам грозит штраф до 200 тысяч рублей по каждой «административке» и потеря всех контрафактных игрушек.