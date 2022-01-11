«Горэлектротранс» назвал виновника лобового ДТП трамвая и грузовика в Петербурге

"Комсомолка" узнала подробности страшного ДТП грузовика и трамвая в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В «Горэлектротрансе» прокомментировали «Комсомолке» страшное лобовое ДТП с участием трамвая и грузовика, которое произошло на пересечении улиц Стародеревенской и Оптиков в Петербурге. Напомним, от мощного удара кабину автомобиля смяло и искорежило. Водителя вытаскивали из салона силами МЧС и «скорой». За его жизнь борются медики.

- Движение трамваев на участке восстановили в 20:29. Автомобиль не пропустил трамвай, делающий левый поворот. В трамвае пострадавших нет, - коротко сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Горэлектротранса».

В трамвае пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

В соцсетях появилась информация, что водитель грузовика погиб. Однако его друг Ян в разговоре с «Комсомолкой» опровергает слухи.

- Он в больнице, не погиб! Всех обстоятельств тоже пока не знаю. Огромная просьба, если есть свидетели, у кого-то имеются видеозаписи с видеорегистраторов или с близлежащих видеокамер, отпишитесь в личку во «Вконтакте», пожалуйста, - говорит мужчина.

«КП-Петербург» обратилась за информацией о ДТП в полицию. К моменту публикации ответа не поступило.