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Общество11 января 2022 18:42

Жители Комарово вывалили кучу мусора перед зданием муниципальных депутатов

Муниципалы предполагают, что кто-то недоволен вывозом отходов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Комарово депутатам подкинули груду мусора у здания администрации. Фото: vk.com/komarovo.true

В Комарово депутатам подкинули груду мусора у здания администрации. Фото: vk.com/komarovo.true

Жители петербургского Комарово вывалили кучу мусора перед зданием местной муниципальной администрации. Об этом рассказали депутаты в группе поселка во «Вконтакте». Несколько мужчин подъехали к муниципалитету, выгрузили бытовые отходы и уехали как ни в чем не бывало. В комментариях предполагают, что это может быть как обычное хулиганство, так и протестный перформанс, вызванный плохой уборкой мусора. Но последнее депутаты опровергают, заверяя об оперативном реагировании на все жалобы.

- Когда возникали локальные проблемы, муниципальный совет оперативно решал их в ручном режиме, хотя это не местные полномочия, но мы понимаем ответственность перед гражданами. Для «мусорного перфоманса» точно выбрали не то место, - пишут муниципалы в группе Комарово.

Депутаты надеются, что хулиганами заинтересуется полиция. Тем временем в остальном Петербурге проблема с вывозом мусора никуда не исчезла. «Комсомолка» выяснила, почему город завалили отходами в первую неделю 2022 года.