В Петербурге назвали районы-лидеры по предложению офисных помещений

Три района Петербурга стали лидерами по предложению офисных помещений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году сразу три района Петербурга стали лидерами по предложению офисных помещений. Судя по аналитическому отчету компании IPG.Estate, на рынке преобладает класс B, либо B+, таких площадей около 70%. Согласно выводам экспертов, почти вся деловая активность в городе сосредоточена в Центральном, Петроградском и Московском районах. При этом аналитики уверены, что в 2022 году рынок удивит новым рекордом.

- Прирост нового предложения может составить 286 тысяч квадратных метров, это рекордный показатель прироста спекулятивных площадей. Всего за 2022 и 2023 годы на рынке появится около 400 тысяч «квадратов» качественных офисов, - сообщается в исследовании.

Что касается спроса на офисные предложения, то, как выяснили эксперты, он восстановился после пандемийного краха в 2020 году. Удаленка удаленкой, а работа в офисе никуда не делась, особенно в банковском секторе.