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Общество11 января 2022 19:42

Главную ель на Дворцовой площади демонтируют 25 января

Демонтаж перенесли с 16-го числа по многочисленным просьбам горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Демонтаж ели с Дворцовой площади перенесли с 16 на 25 января 2022 года.

Демонтаж ели с Дворцовой площади перенесли с 16 на 25 января 2022 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главную ель Петербурга, что располагается на Дворцовой площади, демонтируют во вторник, 25 января. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. По информации чиновника, зеленую красавицу должны были убрать гораздо раньше, но власти прислушались к мнению горожан, которые попросили подольше сохранить праздничную атмосферу.

- Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение. Демонтаж перенесли с 16 на 25 января, - рассказывает Борис Пиотровский.

Добавим, что главную ель собираются распилить для создания круглых сувенирных часов, их передадут в школы и больницы. На изготовление потратят минимум два месяца.