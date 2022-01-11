Главную ель на Дворцовой площади демонтируют 25 января

Демонтаж ели с Дворцовой площади перенесли с 16 на 25 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главную ель Петербурга, что располагается на Дворцовой площади, демонтируют во вторник, 25 января. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. По информации чиновника, зеленую красавицу должны были убрать гораздо раньше, но власти прислушались к мнению горожан, которые попросили подольше сохранить праздничную атмосферу.

- Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение. Демонтаж перенесли с 16 на 25 января, - рассказывает Борис Пиотровский.

Добавим, что главную ель собираются распилить для создания круглых сувенирных часов, их передадут в школы и больницы. На изготовление потратят минимум два месяца.