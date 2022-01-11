Снежная скульптура льва появилась у стен Петропавловской крепости

У Петропавловки появился снежный лев. Фото: instagram.com/nadiamedvedeva.designer

Снежную скульптуру льва заметили у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Фотографиями статного царя зверей с «Комсомолкой» поделилась читательница Надежда Медведева, владелец студии дизайна. Особенно эффектно фигура смотрится на морозе в ясную солнечную погоду. Лев уже успел стать популярным среди любителей сделать селфи.

Горожане охотно фотографируются со львом. Фото: instagram.com/nadiamedvedeva.designer

- Лев и свет! Сказка в реальности, - рассказала женщина «КП-Петербург».

Авторство снежного льва неизвестно. В последний раз у Петропавловки строили разве что ледяные столбы. Тогда «высотки» занимали большую часть пляжа, их возводили и взрослые, и дети.