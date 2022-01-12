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Общество11 января 2022 22:12

Жители одного из дворов на Парнасе тонут в мусорной свалке на протяжении двух недель

На улице Федора Абрамова последний раз вывозили отходы в конце 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Парнасе жители одного из дворов бьют тревогу из-за неубранной свалки мусора. Фото: "Мойка78"

В Парнасе жители одного из дворов бьют тревогу из-за неубранной свалки мусора. Фото: "Мойка78"

Жители Парнаса жалуются на бесконечные горы мусора в одном из дворов возле дома №23 на улице Федора Абрамова. Как пишет «Мойка78», отходы оттуда не убирали на протяжении почти двух недель. В последний раз мусор вывез прошлый подрядчик, как раз перед Новым годом. Однако после реформы Невский экологический оператор (НЭО) с задачей, мягко говоря, не справляется.

- Жители дома 23 по улице Федора Абрамова уже оставили жалобу за невывезенный мусор на портале «РЭО Радар». Но неизвестно, когда именно закроется «мусорная выставка», - сообщает издание.

Добавим, что жаловаться на уборку мусора можно на горячую линию НЭО по телефону 8 (812) 303-80-90. Ранее «КП-Петербург» попыталась разобраться, почему в городе возникли проблемы с вывозом отходов. Выводы грустные.