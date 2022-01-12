В Невском районе Петербурга начали масштабную реконструкцию теплосети

В Невском районе Петербурга началась реконструкция теплосети, которая продлится больше года. Фото: gptek.spb.ru

В Невском районе Петербурга стартовала масштабная реконструкция магистральной теплосети, которая питает около 140 тысяч жителей правого берега. О начале работ сообщили в пресс-службе Смольного. Всего рабочие ГУП «ТЭК СПб» обновят 626 метров магистральной трубы. Диаметр теплосети от котельной к потребителям увеличат с 800 мм до 1 тысячи. Реконструкция не случайна – на магистраль выросла нагрузка, в том числе из-за новой застройки.

- На время работ на месте установят временную тепловую сеть, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение 385 жилых домов и соцобъектов. Первый участок трубопровода уже собрали, второй будет готов к маю 2022 года, - рассказывают в Смольном.

Материал нового трубопровода – сталь, бесперебойно работать он должен минимум 30 лет. Температура воды в такой теплосети может подниматься до 150 градусов. По планам, реконструкцию завершат в апреле 2023 года, но могут и гораздо быстрее.

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