Последние новости в Санкт-Петербурге на 12 января 2022 года: Главные тайны загадочной смерти рэпера Картрайта и изменения в квитанциях за электричество

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 января 2022 года. Жители Северной столицы начали массово сообщать о том, что в квитанциях «Петроэлектросбыта» наряду со строкой об оплате электричества и капремонта появилась информация о страховании жилья. «КП-Петербург» выяснила, что это сугубо добровольная история. В компании заверяют, что виной всему технический сбой, на итоговую оплату электричества это никак не повлияет.

Журналисты «Комсомолки» собрали в одном материале главные тайны загадочной смерти рэпера Энди Картрайта. Повод простой – следствие выдвинуло окончательную версию того, как вдова музыканта его якобы убила. Как считают в СК, мужчине ввели инсулиновый препарат, а потом расчленили, причем тогда, когда он был еще живым…

Ксения Собчак заступилась за волонтеров-краеведов из объединения «Гэнгъ», которым КГИОП отказался согласовывать очистку объекта в одном из домов-памятников. Журналистка гневно написала о том, что у чиновников присутствует синдром вахтера, и они необоснованно вставляют палки в колеса градозащитникам.

Наконец, «КП» с головой погрузилась в туманное будущее арт-парка «Тучков буян», на месте которого хотят все-таки построить судебный квартал. Но, как заверяют городские чиновники, одно другому не мешает. Вероятно, объекты как-то гармонично соединят вместе. Ситуация прояснится в ближайшие 32 месяца.