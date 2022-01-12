КАД Петербурга встал в пробку утром 12 января

КАД встал в пробку утром 12 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже с 7 часов утра 12 января 2022 года на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга образовалась пробка. Машины встали в затор на юго-востоке трассы в районе Большого Обуховского моста.

- В 7 часов утра на внутреннем кольце КАД произошло ДТП. Заняты левый ряд и правый ряд, - рассказали очевидцы.

Насколько были серьезными аварии, на данный момент не сообщается. Есть ли пострадавшие - также не известно.

Так, по внутреннему кольцу трассы пробка тянется от места аварии, недалек от станции метро "Обухово"", через мост и до пересечения КАД с Мурманским шоссе. По внешнему кольцу пробка значительно меньше - от Большого Обуховского моста до развязки с Софийской улицей.

В целом по городу обычные для этого времени в среду 4 балла. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне, а с 8 часов начнут расти и к 9 часам достигнут 6 баллов.