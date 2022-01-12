Теплый фронт и снег придут в Петербург 12 января

Санкт-Петербург в ожидании теплого фронта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозы закончили "гостить" в Санкт-Петербурге, теперь на смену им придет снова оттепель. В среду, 12 января 2022 года, в Северной столице пока что ожидается переход от холода к теплу. Температура воздуха все ее будет минусовой, однако активно повышаться в течение дня, а небо закроет плотными облаками. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Управление погодой в Северной столице перейдёт к приближающемуся с запада тёплому атмосферному фронту. Он постепенно закроет небо плотными облаками, и ближе к вечеру принесёт небольшой снег. Температурный фон будет активно повышаться, а атмосферное давление падать, - рассказал синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит 7-9 градусов ниже нуля, по Ленинградской области минус 6-11, местами до 16 градусов мороза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

А в ближайшую ночь в городе поднимется сильный ветер, ближе к утру пойдет мокрый снег, ледяной дождь, а температура повысится до оттепельных значений.