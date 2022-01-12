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Общество12 января 2022 5:22

Оттепель накроет Петербург 13 января

Пойдут мокрый снег и ледяные дожди
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Оттепель придет в Петербург 13 января

Оттепель придет в Петербург 13 января

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург возвращается оттепель. Температура воздуха начнет повышаться уже 12 января 2022 года, однако пока что сохранятся минусовые температуры. А вот уже 13 января отметка на столбике термометра поднимется выше нуля. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Ближайшей ночью усилится ветер, ближе к утру осадки в смешанной фазе - мокрый снег, ледяная крупа, ледяные дожди. Температура повысится до оттепельных значений, - рассказал синоптик.

По данным гидрометцентра Северной столицы днем 13 января температура воздуха составит 2-4 градуса тепла, при этом на дорогах образуется гололед.

Также теплая погода ждет жителей города и на следующий день 14 января. Местами пройдет мокрый снег и дождь, а температура в течение суток будет в районе нуля, плюс 2 градусов.