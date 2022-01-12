Полиция нашла двух маленьких жертв интернет-насильника из Петербурга

Полиция нашла двух маленьких жертв насильника из Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция обнаружила двух маленьких жертв интернет-насильника из Санкт-Петербурга. Об этом 12 января 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. Оказалось, что 10 января в полицию поступило два заявления: одно от жительницы Пензенской области, второе из Нижегородской.

- 40-летняя женщина рассказала, что с ноября по декабрь 2018 года в соцсети неизвестный, под псевдонимом "Таня Набокова" совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери, которой на тот момент было 11 лет, - рассказал источник.

Аналогичное сообщение поступило от жительницы Нижегородской области. Она сказала, что этот же человек совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 10-летней дочери в декабре 2017 года.

Опергруппа установила, что виновный - 20-летний парень из Петербурга, который уже сидит под домашним арестом за аналогичное преступление.