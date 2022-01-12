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Общество12 января 2022 6:15

Александр Беглов поздравил работников прокуратуры с 300-летием ведомства

Также губернатор выразил благодарность ветеранам этой профессии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов поздравил работников прокуратуры с 300-летием ведомства

Александр Беглов поздравил работников прокуратуры с 300-летием ведомства

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 12 января 2022 года, прокуратура отмечает профессиональный праздник, причем, 300-лет со дня создания ведомства. С этим праздников работников сферы поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Создание прокуратуры стало одним из значимых преобразований Петра Первого. Прокуратура остается одним из главных гарантов укрепления государственности, правовой стабильности, выполнения национальных проектов. Ее деятельность способствует защите экономических, социальных и трудовых прав граждан, снижению преступности и правонарушений, - отметил градоначальник.

В прошлом году работники петербургской прокуратуры рассмотрели более 150 тысяч обращений, что говорит о росте доверия горожан к структуре.

Также Беглов выразил благодарность ветеранам ведомства, внесшим вклад в укрепление законности.