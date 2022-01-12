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Общество12 января 2022 6:35

Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за изменения погоды в Петербурге

Ожидается, что за сутки температура воздуха поднимется на 20 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские теплоэнергетики перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Петербургские теплоэнергетики перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург идет теплый фронт, из-за чего температура воздуха за сутки в городе поднимется на 20 градусов с минус 18 до плюс 3 градусов. В связи с этим энергетики Северной столицы перешли в режим повышенной готовности. Об этом 12 января 2022 года рассказали в "Теплосети".

- При изменения погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышенным нагрузкам на систему теплоснабжения. Корректировка подачи тепла и горячей воды производится под контролем диспетчерских служб, - рассказали в компании.

Это делается для того, чтобы в домах у горожан была комфортная температура.

Также на время "температурных качелей" все оперативные бригады компании обеспечены дополнительной специализированной техникой, аварийным запасом топлива и работают в режиме повышенной готовности.