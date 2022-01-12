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Авто12 января 2022 6:53

ЗСД Петербурга встал в плотную пробку утром 12 января

Автомобили стоят от Шуваловского до Приморского проспекта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Утренние пробки сковали ЗСД 12 января

Утренние пробки сковали ЗСД 12 января

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице снова пробки. Утром 12 января 2022 года автомобилисты встали на ЗСД Санкт-Петербурга. Затор образовался примерно в 9 часов утра. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В 9 утра зафиксирована необычно плотная пробка на ЗСД, - сообщил сервис.

Так, автомобилисты встали в затор от Шуваловского проспекта до Приморского проспекта. Пробка успела растянуться на 4,2 километра. Отмечается, что в ней можно потерять более получаса, хотя обычно этот участок можно проехать за три минуты.

Также пробка утром наблюдается на юго-востоке КАД между Софийской улицей и Мурманским шоссе.

На данный момент в Петербурге обычные для этого времени в среду 5 баллов. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.