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Общество12 января 2022 7:06

Розовый рассвет разлился в небе над Петербургом

Город окрасился мягким светом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Рассвет принес розовое небо в Петербург 12 января

Рассвет принес розовое небо в Петербург 12 января

Фото: Александра СУРИС

Утром 12 января 2022 года в Санкт-Петербурге началось с красоты. Небо над городом во время рассвета окрасилось в розовый цвет, наполнив Северную столицу романтическим настроением. Фотографиями прекрасного неба с "КП-Петербург" поделились читатели.

- Какая романтика на небе. Безумная красота, - отметили читатели.

Плотную розовую "пленку" можно было наблюдать на окраинах Северной столицы. А вот в центре города были видны лишь отдельные ярко-розовые с оранжевыми вкраплениями облака.

Петербуржцы отметили, что это выглядит очень романтично

Петербуржцы отметили, что это выглядит очень романтично

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Напомним, что утро в городе выдалось холодным. В 7 часов утра температура воздуха в городе была в районе минус 18-20 градусов. Однако днем потеплеет до 7-9 градусов ниже нуля.

В целом температура воздуха в течение дня будет активно повышаться, а атмосферное давление падать. Ближайшей ночью усилится ветер, ближе к утру осадки в виде мокрого дождя, а также придет оттепель.