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Происшествия12 января 2022 7:30

Собака напала на 7-летнего ребенка в Петергофе

Мать пострадавшего обратилась в полицию
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петергофе собака напала на 7-летнего ребенка

В Петергофе собака напала на 7-летнего ребенка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Петергоф, что входит в состав Санкт-Петербурга, собака напала на ребенка. Инцидент произошел утром 11 января 2022 года на Пионерской улице. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что на ее семилетнего ребенка напала огромная собака породы черный терьер и укусила за руку, - рассказал источник.

Хозяин пса пытался удержать своего питомца, но не справился и упал. В этот момент собака напала на ребенка на глазах его старшей сестры. После этого мужчина встал и ушел, не поинтересовавшись состоянием пострадавшего.

У ребенка от укуса остался синяк с кровоподтеком. Мать пострадавшего потребовала привлечь хозяина пса к отвественности за то, что оставил ребенка, не узнав, как он себя чувствует, а также за ненадлежащий выгул животного.