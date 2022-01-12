Пятилетний мальчик потерялся во время катания на ватрушке в Петербурге

В Петербурге потерялся пятилетний мальчик, катаясь на ватрушке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге разыскивают пятилетнего мальчика. Днем 11 января 2022 года ребенок пошел гулять вместе с папой, чтобы покататься на ватрушке с горки, однако в этот момент малыш потерялся. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Отец ребенка связался с полицией с помощью смс-сообщений. Сам он не говорит, читает по губам, - рассказал источник.

Также не уточняется, в какой именно части города потерялся ребенок.

Известно, что мальчик ростом 120 сантиметров, худого телосложения, волосы светлые. Был одет в черные брюки, темно-синюю куртку с белыми пятнышками, а также синюю шапку-шлем.

На данный момент полиция разыскивает ребенка.