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Происшествия12 января 2022 7:44

Пятилетний мальчик потерялся во время катания на ватрушке в Петербурге

Отец ребенка обратился в полицию
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге потерялся пятилетний мальчик, катаясь на ватрушке

В Петербурге потерялся пятилетний мальчик, катаясь на ватрушке

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге разыскивают пятилетнего мальчика. Днем 11 января 2022 года ребенок пошел гулять вместе с папой, чтобы покататься на ватрушке с горки, однако в этот момент малыш потерялся. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Отец ребенка связался с полицией с помощью смс-сообщений. Сам он не говорит, читает по губам, - рассказал источник.

Также не уточняется, в какой именно части города потерялся ребенок.

Известно, что мальчик ростом 120 сантиметров, худого телосложения, волосы светлые. Был одет в черные брюки, темно-синюю куртку с белыми пятнышками, а также синюю шапку-шлем.

На данный момент полиция разыскивает ребенка.