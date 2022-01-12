Рыбак потерялся в туман и мороз на Ладожском озере

Рыбака спасли на Ладожском озере. Фото: vk.com/acclo

Любителя зимней рыбалки, отправившегося на промысел на Ладожское озеро, искали накануне вечером спасатели поискового отряда города Шлиссельбург. Мужчина рыбачил целый день на льду в районе деревни Кобона, но при возвращении попал в туман и не смог найти дорогу назад. Тревогу забили родственники. На поиски пропавшего вышло судно на воздушной подушке.

- Вечером 11 января рыбак заблудился в густом тумане на Ладожском озере. Спасатели поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга обнаружили пропавшего и доставили на берег, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По счастью, рыболовная экипировка спасла мужчину от переохлаждения. Его передали родственникам с рук на руки.

А спасатели еще раз напоминают об опасности выхода на лед и необходимости иметь при себе заряженный мобильный телефон для экстренного вызова, если беда все же приключится.