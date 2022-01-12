«Лада» сбила школьника, вышедшего из трамвая на юге Петербурга

На Маршала Говорова сбили юного пассажира трамвая. Фото: Олег ЗОЛОТО

11-летний мальчик получил серьезные травмы, попав под машину на юге Петербурга. Вечером 11 января школьника снесла «Лада Калина», когда он выходил из трамвая на улице Маршала Говорова.

- В 19:05 у дома11/3 по улице Маршала Говорова водитель, управляя собственным автомобилем «Лада Калина», в зоне остановки общественного транспорта совершил наезд на выходившего из трамвая мальчика 2009 года рождения, учащегося 6 класса, который с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами левой ключицы и правой малоберцовой кости был госпитализирован, - сообщает источник «КП-Петербург».

Врачи оценивают состояние ребенка как средне-тяжелое.

Известно, что водителю «Лады» 23 года, к ответственности за нарушение правил дорожного движения он ни разу не привлекался. По факту ДТП Госавтоинспекция ведет проверку. Дальнейшие решения будут приняты по ее результатам.