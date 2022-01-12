Рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 12 января

В Петербурге произошел новый рост заболеваний коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

После новогодних каникул в Санкт-Петербурге снова пошел рост заболеваний коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 12 января 2022 года в городе заразились еще более 1,6 тысячи человек. Такие же показатели были на конец прошлого года.

- За сутки в Петербурге коронавирусная инфекция была выявлена у 1659 жителей города. Это на 9,7 процентов больше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Также за сутки выздоровели 2468 пациентов, а умерли 55 человек.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирусом заболели 868 687 человек, из них выздоровели 814 079 пациентов и 28 753 стали жертвами инфекции.

Сейчас в Северной столице действует система QR-кодов. Почти во время общественные места горожанам можно ходит только при наличии иммунитета к инфекции. Однако, систему могут отменить. "КП-Петербург" узнала, когда это может случиться.