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Экономика12 января 2022 8:43

Жилой комплекс построят вместо гипермаркета на намыве Васильевского острова

Крупный застройщик выкупил землю у торговой сети
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Еще один ЖК построят на намыве.

Еще один ЖК построят на намыве.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый жилой комплекс появится на намыве Васильевского острова. Его построят неподалеку от комплекса «Морской фасад», где ранее планировалось возведение гипермаркета «ОКей». Однако ритейлер отказался от планов и продал площадку застройщику.

- Компания RBI выкупила у торговой сети «ОКей» 3,2 гектара на намывной территории Васильевского острова, - пишет «Коммерсант».

По данным экспертов рынка недвижимости, это один из последних свободных участков намыва. Он привлекателен для застройщиков растущим спросом на квартиры и ценами на них. При этом специалисты отмечают существующую проблему с инфраструктурой, коммуникациями и социальными объектами на намывной территории.

Причиной же отказа от планов по возведению гипермаркета, стало снижение покупательского интереса к формату крупных магазинов.