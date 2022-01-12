Жилой комплекс построят вместо гипермаркета на намыве Васильевского острова

Еще один ЖК построят на намыве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый жилой комплекс появится на намыве Васильевского острова. Его построят неподалеку от комплекса «Морской фасад», где ранее планировалось возведение гипермаркета «ОКей». Однако ритейлер отказался от планов и продал площадку застройщику.

- Компания RBI выкупила у торговой сети «ОКей» 3,2 гектара на намывной территории Васильевского острова, - пишет «Коммерсант».

По данным экспертов рынка недвижимости, это один из последних свободных участков намыва. Он привлекателен для застройщиков растущим спросом на квартиры и ценами на них. При этом специалисты отмечают существующую проблему с инфраструктурой, коммуникациями и социальными объектами на намывной территории.

Причиной же отказа от планов по возведению гипермаркета, стало снижение покупательского интереса к формату крупных магазинов.