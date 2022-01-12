Рост госпитализаций больных коронавирусом произошел в Петербурге

В Петербурге произошел рост госпитализаций больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова произошел рост госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 12 января 2022 года в больницах оказались еще почти 400 человек, хотя днем ранее госпитализированы были порядка 260 пациентов.

- За сутки в городских больницах, оказывающих помощь больным коронавирусом оказались еще 390 пациентов, выписаны были 389 человек, - рассказали в городской администрации.

В городе 18 больниц принимают зараженных. В них обустроено 8 тысяч коек, из которых более 5,7 тысяч мест заняты.

Среди тяжелобольных пациентов, которые остаются в реанимациях - 603 человека, еще 344 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 176 человек, еще 312 в пансионате "Заря". Более 21,4 тысяч зараженных лечатся дома.

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