Сквер в центре Петербурга назвали в честь первого российского прокурора

В честь 300-летия прокуратуры сквер в Центральном районе будет носить имя Павла Ягужинского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 января 2022 года прокуратура России отмечает 300-летия со дня основания. В честь этого безымянный сквер в центре Санкт-Петербурга получил имя Павла Ягужинского - первого прокурора страны. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

- В честь 300-летия прокуратуры сквер в Центральном районе будет носить имя Павла Ягужинского, - пояснили в районной администрации.

Сквер находится на пересечении Тверской улицы и Кавалергардской улицы. Теперь он носит имя сквер Ягужинского в честь сподвижника Петра Великого. Именно Ягужинский стал первый в русской истории генерал-прокурор.

Ранее губернатор Александр Беглов поздравил прокуроров, а также ветеранов ведомства с профессиональным праздником.