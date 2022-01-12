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Общество12 января 2022 9:26

Сквер в центре Петербурга назвали в честь первого российского прокурора

Переименование связано с 300-летние ведомства
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В честь 300-летия прокуратуры сквер в Центральном районе будет носить имя Павла Ягужинского

В честь 300-летия прокуратуры сквер в Центральном районе будет носить имя Павла Ягужинского

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 января 2022 года прокуратура России отмечает 300-летия со дня основания. В честь этого безымянный сквер в центре Санкт-Петербурга получил имя Павла Ягужинского - первого прокурора страны. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

- В честь 300-летия прокуратуры сквер в Центральном районе будет носить имя Павла Ягужинского, - пояснили в районной администрации.

Сквер находится на пересечении Тверской улицы и Кавалергардской улицы. Теперь он носит имя сквер Ягужинского в честь сподвижника Петра Великого. Именно Ягужинский стал первый в русской истории генерал-прокурор.

Ранее губернатор Александр Беглов поздравил прокуроров, а также ветеранов ведомства с профессиональным праздником.