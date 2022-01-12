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Происшествия12 января 2022 9:54

В метрополитене объяснили сбой в движении по красной ветке метро Петербурга

Задержки движения по красной линии метро объяснили техническими проблемами
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Причиной сбоя в метро стали технические проблемы.

Причиной сбоя в метро стали технические проблемы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Представители петербургского метрополитена подтвердили сообщения о сбое в движении на красной линии. Об этом рассказали пассажиры, в числе которых оказались читатели и сотрудники «Комсомольской правды». Также в подземке объяснили ситуацию и названии ее причины.

- Был небольшой технический сбой. Задержка составов составила не более пяти минут. Сейчас движение на участке от «Технологического института» до «Проспекта Ветеранов» выполняется в полном объеме, поезда возвращаются в обычный график, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

По данным подземки, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент метро работает штатно.

- Ничего «интересного» не произошло, - сообщают и читатели «Комсомолки».