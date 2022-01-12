Пассажиров рейса из Екатеринбурга отправят в Петербург на запасном самолете

Борт "Уральских авиалиний" ожидают в Пулково в 15:20. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажиров рейса Екатеринбург-Петербург «Уральских авиалиний», который вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего аварийного датчика неисправности шасси, отправят в Северную столицу резервным бортом.

- Готовится резервный борт, на котором пассажиры смогут долететь до пункта назначения, - пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в авиакомпании.

Известно, что всего на борту самолета находились 153 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них при посадке не пострадал.

Сейчас пассажиры ждут предоставления другого самолета, Точное время вылета пока не обозначено. На онлайн-табло аэропорта Пулково прибытие рейса U6 223 в Петербург обозначено в 15:20. Точные сведения встречающим необходимо уточнять в справочных службах авиакомпании или воздушной гавани города на Неве.