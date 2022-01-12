МЧС предупредило о шторме в Петербурге 13 января

МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге 13 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ожидается оттепель, а вместе с ней и шторм. Управление МЧС Северной столицы предупредило местных жителей о том, что в четверг, 13 января 2022 года, в городе поднимется сильный ветер. Также к непогоде добавятся еще и мокрый снег.

- 13 января в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, гололед, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

Сила ветра будет достигать 20 метров в секунду, что по школе Бофорта соответствует шторму. Поэтому горожанам следует быть осторожнее на улице, а автомобилистам парковать машины подальше от плохо закрепленных конструкций.

Напомним, что 13 января согласно гидрометцентру в Петербурге ожидается потепление до плюс 3 градусов. Такая теплая погода простоит в городе до конца недели.

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