Первый частный коронавирусный госпиталь открылся в Петербурге

Первый частны ковид-госпиталь открылся в Петербурге / Фото: Мать и дитя

В Санкт-Петербурге открылся первый частный коронавирусный госпиталь. Он расположился на территории исторического района Лахта. Это двухэтажный медицинский центр, который сейчас перепрофилирован для лечения инфекционных больных.

- Мы будем принимать всех пациентов с признаками ОРВИ и температурой неуточненного диагноза, а также пациентов с диагностированным заболеванием новой коронавирусной инфекцией, - рассказали в пресс-службе "Мать и дитя".

Стационар рассчитан на 100 мест, включая 12 реанимационных. Все палаты оборудованы возможностью подачи кислорода.

Особое внимание в госпитале уделяется беременным женщинам с коронавирусом. Кроме того, также в стационаре будут проводить и хирургические операции пациентам, у которых также имеется инфекция.