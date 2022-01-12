В честь 300-летия прокуратуры прогремел выстрел из пушки Петропавловской крепости

Почетным гостем церемонии стал Борис Пиотровский ФОТО: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

12 января 2021 года прокуратура празднует свое 300-летие. В 1722 году она была учреждена указом Петра Великого. Юбилею ведомства в Петербурге посвятили полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

- Выстрел произвел заместитель прокурора Санкт-Петербурга Алексей Мещерский, которому по традиции вручили гильзу от снаряда с памятной гравировкой. Теперь она станет экспонатом музея прокуратуры города, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, а также сотрудники управления Генеральной прокуратуры России по Северо-Западному федеральному округу и другие важные гости.

К могиле Петра Великого были возложены цветы ФОТО: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

- В истории органов прокуратуры были разные времена, но преданное служение закону, справедливости, отечеству и честь мундира всегда отличали работников надзорного ведомства. Сегодня можно уверенно сказать, что в прокуратуре Петербурга выстроена надежная и эффективная система надзорной деятельности, которая позволяет успешно решать задачи любой степени сложности, - заключил Алексей Мещерский.

По традиции, к могиле императора Петра Первого, создателя ведомства, были возложены цветы.