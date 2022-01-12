Бывший физрук попытался изнасиловать жительницу Ленобласти при ее муже

Полиция проверяет заявление об изнасиловании физруком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские Ломоносовского района Ленобласти разбираются в истории с попыткой изнасилования жительницы села Копорье. В нападении, которое произошло прямо на улице, женщина обвинила бывшего физрука школы. По словам женщины, все произошло в новогоднюю ночь.

- По телефону 02 в полицию поступило сообщение от женщины, что бывший учитель физкультуры пытался изнасиловать ее на улице ночью 1 января 2022 года.

Удивительно, но, по словам женщины, рядом с ней был муж. Однако, это не смутило насильника. Супруг бросился защищать жену. Тогда злоумышленник, применив свои спортивные данные, избил и мужчину, и потенциальную жертву изнасилования.

Впрочем, по другим сведениям, все произошло в квартире, где все трое отмечали наступление Нового года, а к врачам потерпевшие обращаться не стали. Почему заявление о попытке изнасилования поступило в полицию только сейчас, покажет проверка.

Сейчас материалы переданы участковому оперуполномоченному для разбирательства. По его результатам и будут приняты дальнейшие шаги.