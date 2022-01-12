Петербург начнут украшать ко Дню освобождения Ленинграда от блокады с 20 января

Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре новогодние украшения в Санкт-Петербурге сменят флагами и растяжками в честь празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января. Украшать город начнут с 20 января 2022 года. Об этом сообщили в Смольном.

- К 25 января будет размещено все оборудование по основной программе оформления, а 27 января на опорах освещения появятся знамена и флаги Победы и флаги России, - рассказали в городской администрации.

Традиционно будут украшены Невский проспект, Лиговский, Суворовский, проспект Непокоренных, Пискаревский проспект вместе с Пискаревским кладбищем и площадь Победы с Московским проспектом. Всего программа украшений включает более 45 адресов.

На Невском проспекте будет представлен один из главных символов прорыва блокады - разорванное кольцо. Символ с подсветкой появится на тросовых конструкциях.