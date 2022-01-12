Бизнес-центр «Сампсониевский» сносят в Петербурге под строительство ЖК

Новый ЖК появится на месте бизнес-центра "Сампсониевский". Фото: Олег ЗОЛОТО

Здание бизнес-центра «Сампсониевский», расположенное на улице Фокина, сносят в Петербурге. Долгое время здесь находились магазины и офисы, а до того, в советское время – ткацкая фабрика.

- В 2020 году здание ТК поменяло своего владельца. Оно было продано за миллиард рублей. Его площадь составляет более 21 тысячи квадратных метров, - сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Судя по кадрам, снятым с квадрокоптера, большую часть корпусов строители уже снесли. Предполагается, что в пределах квартала, ограниченного улицей Фокина, Большим Сампсониевским проспектом и Выборгской набережной появится новый жилой комплекс переменной этажности. Точные сроки строительства на данный момент неизвестны.