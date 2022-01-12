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Здоровье12 января 2022 11:57

Более 142 тысяч звонков приняла служба 122 в Петербурге за новогодние каникулы

В основном горожане обращались с просьбой вызова врача на дом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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За новогодние каникулы Служба 122 приняла более 142 тысяч обращений жителей Петербурга

За новогодние каникулы Служба 122 приняла более 142 тысяч обращений жителей Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За новогодние каникулы в Санкт-Петербурге служба 122 - по вопросам коронавируса - приняла более 142 тысяч обращений горожан. Чаще всего жители Северной столицы просили вызвать на дом врача, либо записаться на вакцинацию от ковида. Об этом 12 января 2022 года рассказали в Смольном.

- За 10 дней новогодних каникул поступило более 103 900 обращений граждан с целью вызова врача на дом, более 17400 обращений для консультации по вопросам вакцинации и для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, - рассказали в администрации города.

В среднем каждый день в службу поступало по 14 тысяч звонков. Самыми активными днями стали 4 и 5 января, когда количество обращений достигало 19,7 тысяч.

Напомним, что звонок по номеру бесплатный со всех телефонов.