Новая выставка панк-афиш и фотографий откроется в Петербурге / Фото: 10.203

В Санкт-Петербурге откроется новая выставка пакт-афиш и фотографий. Она пройдет в пространстве современных городских художников 10.203, которое располагается в доме 34 по Кожевенной улице. Об этом 12 января 2022 года рассказали организаторы события.

- Неожиданно в субботу мы открываем выставку панк афиш и фотографии двух талантливых ребят @raison.detre.art и @andrey2rodion. Дима рисует афиши концертов и обложки для независимых музыкальных релизов Андрей сфотографировал сотни концертов по всему миру, - рассказали создатели выставки.

Также в день открытия 15 января состоится благотворительный концерт. Вход 300 рублей. В остальные дни работы выставки до 19 января включительно вход будет бесплатным.

В пространстве 10.203 уже не раз проходили выставки современных художников Петербурга, включая Максима Иму, Ивана Ильинского, Никиты Dusto и многих других.