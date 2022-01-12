Новый многофункциональный госпиталь в Петербурге будет принимать беременных с коронавирусом

Новый многофункциональный госпиталь в Приморском районе будет принимать беременных с ковид / Фото: Мать и дитя

Новая клиника, которая открылась в Приморском районе Санкт-Петербурга, будет принимать беременных женщин, больных коронавирусом. Стационар открылся на Лахтинском проспекте. Он входит в состав сети клиник "Мать и дитя" и сейчас начнет работать пока как ковидная больница. Об этом 12 января 2022 года рассказали в Смольном.

- В новой клинике беременным женщинам и малышам будет оказываться высококвалифицированная помощь. На сегодняшний день есть необходимость, чтобы эта клиника работала и с коронавирусными больными, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Для больных в клинике развернуто 100 коек, в том числе 12 реанимационных. Также все палаты оборудованы возможностью подачи кислорода.

На первом этапе в клинике будут принимать не только беременных женщин, зараженных инфекцией, а любых пациентов с коронавирусом, в том числе тех, кому необходимы операции. Когда пандемия спадет медицинский центр будет оказывать услуги в области акушерства, гинекологии и репродуктологии.