Почти 3,5 тысячи человек потерялись в Ленобласти в 2021 году

Более 3,4 тысяч человек потерялись в Ленобласти за 2021 год Фото: Олег ЗОЛОТО

Поисковая организация "Лиза Алерт" подвела итоги 2021 года по Ленинградской области. Оказалось, что за год поисковики получили более 3,4 тысяч заявок о пропавших людях. Отмечается, что это почти на полтысячи больше, чем годом ранее. Об этом активисты рассказали 12 января 2022 года.

- 2589 поисков завершились с результатом "Найден. Жив". В этом заслуга не только добровольцев, но и всех друзей отряда, - отметили активисты.

Также 216 человек были найдены мертвыми. Самым напряженным стал август, когда было проведено 487 поисков, в основном по лесу.

Также поисковики в декабре запустили "Ночной патруль" - в наиболее морозные ночи добровольцы объезжали улицы Петербурга, помогая одиноким прохожим добраться домой. Кроме того, инструкторы провели 121 занятие по профилактике безопасности для детей.