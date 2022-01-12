Зоозащитники выступили против антигололедных реагентов в Петербурге

Зоозащитники Петербурга приравняли травмированные от реагентов лапы животных к жестокому обращению Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зоозащитники выступили против использования антигололедных реагентов для посыпания дорог, так как они очень сильно вредят собакам и кошкам, живущим в городе. Также волонтер Полина Малая из организации «Клуб добрых сердец» заявила, что такие методы борьбы с гололедом надо приравнять к жестокому обращению с животными. Об этом 12 января 2022 года пишет "Мойка78".

- Зоозащитники отмечают, что в Петербурге участились случаи ожогов от антигололедных реагентов у домашних питомцев. Собаки и кошки не только травмируются, но и травятся, - пишет издание.

Волонтера Полина Малая отметила, что дороги можно посыпать гранитной крошкой, которая не токсична, ее можно собирать после зимы и использовать снова на следующий год.

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