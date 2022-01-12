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Звезды12 января 2022 13:31

Почти миллион туристов посетили Петербург на новогодние праздники

Более 200 тысяч из них пошли в музеи, театры и на катки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Петербург принял более 900 тысяч туристов на праздники.

Петербург принял более 900 тысяч туристов на праздники.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался одним из самых привлекательных направлений для российских туристов на новогодние праздники. Учитывая ситуацию с пандемией, почти миллион человек выбрали для отдыха именно город на Неве. Такие данные приводит городской Комитет по туризму.

- На праздниках Петербург посетили 914 тысяч туристов, значительная часть которых побывали на новогодних торжествах и различных зимних мероприятиях, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

По театрам, музеям и на катки прошлись около 230 тысяч гостей города. Очень многие добрались до Кронштадта, на «Остров Фортов», где показывали постановку «Морская зимняя сказка» к 350-летию императора Петра Великого.

При этом туристы не сидели лишь в Петербурге, а активно ездили по Ленобласти и другим городам «Серебряного ожерелья России». Этот маршрут становится все более популярен и летом и зимой.