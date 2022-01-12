Житель Петербурга снимал квартиры на сутки и выносил из них мебель

Полицейские поймали квартирного вора, снимавшего жилье по чужому паспорту. Фото: vk.com/club597542

Полицейские Приморского района Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в квартирных кражах. Но он не взламывал двери и не влезал через окно, а действовал проще: арендовал жилье на сутки и выносил оттуда все ценное.

- Задержан по подозрению в серии имущественных преступлений! Данный фигурант, арендовывал посуточно квартиры по поддельному паспорту. После этого похищал имеющееся в квартирах имущество, мебель, - сообщает ВКонтакте пресс-служба УМВД по Приморскому району.

Следователи, ведущие дело, разыскивают всех, кто пострадал от действий молодого мужчины или может сообщить ценную информацию. Информация для связи доступна по указанной выше гиперссылке.