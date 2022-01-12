«Лыжные стрелы» из Петербурга запустят с 23 января

Лыжников ждут на трассах с 23 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Лыжные стрелы» возвращаются на пригородные маршруты из Петербурга. Первые электрички пойдут 23 января. А всего Комитетом по физкультуре и спорту запланировано 10 выездов на природу для любителей спорта.

- «Лыжные стрелы» будут отправляться по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов на снежные трассы в поселки Токсово и Шапки, - сообщает пресс-служба Комитета.

В январе поезда пойдут также 29 января, а также 6, 12, 20, 26 февраля и 6, 12, 20, 26 марта.

Бесплатные билеты на стрелы будут выдавать в Комитете по физкультуре и спорту, а также районных администрациях.

Лыжников предупреждают о необходимости носить маски во время поездки на поездах.