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Общество12 января 2022 15:03

Новая поликлиника открывается в микрорайоне Балтийская жемчужина

Ее построили на деньги инвестора
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Новая поликлиника открывается в Балтийской жемчужине. Фото: gov.spb.ru

Новая поликлиника открывается в Балтийской жемчужине. Фото: gov.spb.ru

Новая поликлиника появится у жителей микрорайона Балтийская жемчужина. 12 января, во время объезда, ее готовность оценил губернатор Александр Беглов. А через несколько дней лечебное заведение примет и первых пациентов.

- Этот район интенсивно развивается, здесь уже проживает порядка 17 тысяч человек. И очень важно, чтобы здесь была вся необходимая инфраструктура, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Само здание поликлиники было возведено застройщиком Балтийской Жемчужины по инвестиционному проекту, а оборудование было куплено совместно с городом. Из бюджета Петербурга на оснащение выделили 123 миллиона рублей.

Сейчас в Балтийской жемчужине построено 95% дорог и коммуникаций. Здесь есть две школы, два детсада. Теперь будет поликлиника на 840 человек в сутки – по 420 взрослых и детей. Вскоре будет построено и отделение полиции.