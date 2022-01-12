Новая поликлиника открывается в микрорайоне Балтийская жемчужина

Новая поликлиника открывается в Балтийской жемчужине. Фото: gov.spb.ru

Новая поликлиника появится у жителей микрорайона Балтийская жемчужина. 12 января, во время объезда, ее готовность оценил губернатор Александр Беглов. А через несколько дней лечебное заведение примет и первых пациентов.

- Этот район интенсивно развивается, здесь уже проживает порядка 17 тысяч человек. И очень важно, чтобы здесь была вся необходимая инфраструктура, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Само здание поликлиники было возведено застройщиком Балтийской Жемчужины по инвестиционному проекту, а оборудование было куплено совместно с городом. Из бюджета Петербурга на оснащение выделили 123 миллиона рублей.

Сейчас в Балтийской жемчужине построено 95% дорог и коммуникаций. Здесь есть две школы, два детсада. Теперь будет поликлиника на 840 человек в сутки – по 420 взрослых и детей. Вскоре будет построено и отделение полиции.