У хоккеистов из Петербурга украли 100 тысяч рублей в раздевалке

В раздевалку проник неизвестный мужчина в черном пальто
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
11 января в раздевалке одной из ледовых арен Петербурга обокрали хоккеистов. Об этом в полицию сообщил администратор стадиона.
- Мужчина рассказал, что во время тренировки хоккейной команды, воспользовавшись отсутствием наблюдения, в раздевалку проник неизвестный мужчина в черном пальто, - сообщил источник "КП-Петербург".
В общей сложности, он вынес со стадиона 100 тысяч рублей, но попал на камеры видеонаблюдения. Заявление в полицию пока не поступало. Сейчас правоохранители устанавливают связь с участниками команды, находящейся в это время на стадионе.