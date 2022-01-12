У хоккеистов из Петербурга украли 100 тысяч рублей в раздевалке

В раздевалку проник неизвестный мужчина в черном пальто Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 января в раздевалке одной из ледовых арен Петербурга обокрали хоккеистов. Об этом в полицию сообщил администратор стадиона.

- Мужчина рассказал, что во время тренировки хоккейной команды, воспользовавшись отсутствием наблюдения, в раздевалку проник неизвестный мужчина в черном пальто, - сообщил источник "КП-Петербург".

В общей сложности, он вынес со стадиона 100 тысяч рублей, но попал на камеры видеонаблюдения. Заявление в полицию пока не поступало. Сейчас правоохранители устанавливают связь с участниками команды, находящейся в это время на стадионе.