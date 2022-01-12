МЧС рассылает SMS жителям Петербурга из-за ураганного ветра и мокрого снега

МЧС предупреждает жителей Петербурга об ураганном ветре и мокром снеге. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС организовало массовую рассылку СМС-сообщений жителям Петербурга с предупреждением об ураганном ветре и мокром снеге, которые прогнозируют в четверг, 13 января. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными на улице. Некоторым сотрудникам «Комсомолки» за сутки пришли даже сразу несколько СМС-ок, видимо, чтобы никто точно не пропустил информацию.

- СЗ УГМС прогнозирует, что 13 января в Петербурге ожидается мокрый снег, гололед, порывы ветра до 20 метров в секунду, - сказано в сообщении от спасателей.

Добавим, что в четверг потеплеет до +3 градусов, хотя еще пару дней назад температура опускалась ночью до минус 20 градусов.

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