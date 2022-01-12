Спасти рядового пальму: активисты обеспокоены судьбой растений из зимнего сада ЛДМ

Зимний сад ЛДМ пойдет под снос вместе со зданием дворца. Фото: vk.com/spbtree

Общественники из движения «Деревья Петербурга» обеспокоились судьбой растений из зимнего сада Ленинградского дворца молодежи, что на улице Профессора Попова. Здание ЛДМ в прошлом году было выкуплено крупным застройщиком, который планирует возвести на месте дворца новый жилой комплекс.

- Зимний сад Ленинградского Дворца Молодежи, который собираются сносить. 30 декабря уволили весь обслуживающий персонал, в том числе и тех, кто ухаживал за садом. Сад жалко. Растения в основном крупномерные, - написали активисты в соцсетях и призвали забрать или выкупить растения.

Тут же нашлись и желающие, у которых размеры квартиры позволяют разместить не только цветочки, но и «пальмы». Впрочем, вскоре небезразличные горожане ногами дошли до ЛДМа, пообщались с новым руководством и охраной. После чего страсти несколько улеглись.

- По поводу зимнего сада в ЛДМ: никто ничего не выкидывает. Наша соседка сходила в ЛДМ и все узнала на месте; сад работает как минимум еще полгода, - сообщают петербуржцы в группе «Петроградская диаспора» в Инстаграме.

Вместо старого персонала был набран новый, в том числе садовник для зимнего сада.

- Сад не уничтожается. А в июне новый собственник будет думать, как сохранить или кому отдать растения, - отметила та самая «соседка».

Судьба же самого здания ЛДМ фактически решена.