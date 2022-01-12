Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 16:24

Спасти рядового пальму: активисты обеспокоены судьбой растений из зимнего сада ЛДМ

Активисты хотят спасти растения из зимнего сада ЛДМ на Профессора Попова, идущего под снос
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зимний сад ЛДМ пойдет под снос вместе со зданием дворца. Фото: vk.com/spbtree

Зимний сад ЛДМ пойдет под снос вместе со зданием дворца. Фото: vk.com/spbtree

Общественники из движения «Деревья Петербурга» обеспокоились судьбой растений из зимнего сада Ленинградского дворца молодежи, что на улице Профессора Попова. Здание ЛДМ в прошлом году было выкуплено крупным застройщиком, который планирует возвести на месте дворца новый жилой комплекс.

- Зимний сад Ленинградского Дворца Молодежи, который собираются сносить. 30 декабря уволили весь обслуживающий персонал, в том числе и тех, кто ухаживал за садом. Сад жалко. Растения в основном крупномерные, - написали активисты в соцсетях и призвали забрать или выкупить растения.

Тут же нашлись и желающие, у которых размеры квартиры позволяют разместить не только цветочки, но и «пальмы». Впрочем, вскоре небезразличные горожане ногами дошли до ЛДМа, пообщались с новым руководством и охраной. После чего страсти несколько улеглись.

- По поводу зимнего сада в ЛДМ: никто ничего не выкидывает. Наша соседка сходила в ЛДМ и все узнала на месте; сад работает как минимум еще полгода, - сообщают петербуржцы в группе «Петроградская диаспора» в Инстаграме.

Вместо старого персонала был набран новый, в том числе садовник для зимнего сада.

- Сад не уничтожается. А в июне новый собственник будет думать, как сохранить или кому отдать растения, - отметила та самая «соседка».

Судьба же самого здания ЛДМ фактически решена.