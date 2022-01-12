Пять электричек задержались на 40 минут на Витебском вокзале в Петербурге

Задержка электричек произошла на Витебском вокзале в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять электричек не смогли вовремя отправиться в путь и прибыть на Витебском вокзале в Петербурге. О задержке пригородных поездов начали писать жители Северной столицы в соцсетях. Чуть позже на официальном сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД) прокомментировали инцидент, посетовав на технический сбой.

- Время задержки поездов, которая началась с 17:04, составило до 40 минут, - коротко отметили в пресс-службе ОЖД.

В ОЖД просят прощения у пассажиров и просят внимательно следить за изменениями в расписании маршрутов на станциях и на сайте организации.