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Общество12 января 2022 16:32

Пять электричек задержались на 40 минут на Витебском вокзале в Петербурге

В ОЖД говорят, что причины инцидента – технические
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Задержка электричек произошла на Витебском вокзале в Петербурге.

Задержка электричек произошла на Витебском вокзале в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять электричек не смогли вовремя отправиться в путь и прибыть на Витебском вокзале в Петербурге. О задержке пригородных поездов начали писать жители Северной столицы в соцсетях. Чуть позже на официальном сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД) прокомментировали инцидент, посетовав на технический сбой.

- Время задержки поездов, которая началась с 17:04, составило до 40 минут, - коротко отметили в пресс-службе ОЖД.

В ОЖД просят прощения у пассажиров и просят внимательно следить за изменениями в расписании маршрутов на станциях и на сайте организации.