В Царском селе в первые за сто лет расцвела сирень

В Александровском дворце Царского села зацвела сирень в январе. Это случилось впервые за сто лет, музей только недавно возродил царскую традицию. При Николае II и Александре Федоровне здесь круглый год находились живые цветы, но их убрали из дворца во время ареста государей. В январе 2022-го сирень вернулась в Сиреневый кабинет и Кленовую гостиную.

- Для этого в оранжереях музея, как и в начале прошлого века, применили выгонку – прием, с помощью которого растения выходят из состояния покоя, а затем зацветают в несвойственное время. В оранжерейном комплексе кусты высадили в ящики, а готовить к пробуждению сирень начали в декабре, в том числе с помощью дополнительного света, - рассказывают в пресс-службе Царского села.

Александровский дворец теперь украшает белая «Мадам Лемуан»: первая в мире махровая сирень, которая значилась в списках заказов царскосельских садовников. С этого сорта начали разводить сирень в России.