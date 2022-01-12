Более 3 тысяч жителей Петербурга попались на отсутствии масок в транспорте за 2021 год

В Смольном подвели итоги по ловле безмасочников в транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 3 тысяч жителей Петербурга получили административные протоколы за отсутствие маски в общественном транспорте в 2021 году. Большинство из нарушителей игнорировали замечания инспекторов Смольного и полиции, получали «заветную» бумагу и ждали суда, где некоторых ждали обычные предупреждения, а кого-то и штрафы. Об итогах года рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

- Всего за 2021 год на пассажиров составили 3 035 актов за проезд без маски: в метро – 1 968, в наземном общественном транспорте – 1 067. Рейды продолжились и в новом году. Акты об административном правонарушении составляли в отношении самых настойчивых нарушителей, - сообщает комитет.

Добавим, что по правилам безмасочников вообще не должны допускать к проезду на транспорте в Северной столице. На деле же кондукторы часто идут на компромиссы. Даже очень часто.