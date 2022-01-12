В Петербурге в 2022 году установят 300 дорожных камер на нарушение ПДД

штраф за пересечение стоп-линии составляет от 800 до 1000 рублей. За проезд на красный свет нарушитель заплатит 5000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Петербурге появится 300 камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. В список 17 перекрестков. Также камеры установят вдоль проезжей части на улицах Северной столицы.

- Мы стали использовать эти системы в прошлом году. Сейчас оборудование фиксирует проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии по 40 адресам, - объяснили «Комсомольской правде» в пресс-службе Городского мониторингового центра.

Отметим, что сейчас у водителей уже стали появляется вопросы к работе новых систем фиксации нарушений.

- Я проехался по некоторым адресам, посмотрел, но увидел аппаратуру не везде. К слову, камеры могут долго стоять невключенными, ожидать наладки. Не совсем понятно, как камеры будут фиксировать выезд за стоп-линию. Ведь в этом вопросе существует определенная юридическая коллизия. Когда стоп-линия занесена снегом, водителя оштрафовать за ее пересечение не могут, так как он попросту не видит черту. А как с это будет определять искусственный интеллект? - рассуждает автоэксперт Дмитрий Попов.

Добавим, что штраф за пересечение стоп-линии составляет от 800 до 1000 рублей. За проезд на красный свет нарушитель заплатит 5000 рублей.