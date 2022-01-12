Цены в Санкт-Петербурге выросли на 8,7% за 2021 год

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в 2021 году составила 8,7%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге составила 8,7% за 2021 год. Об этом следует из декабрьского отчета Росстата, опубликованного на сайте ведомства. Примечательно, что в последний месяц 2021 года цены в Москве выросли на 0,9%, а в Северной столице на 1,3%. Санкт-Петербург в целом обогнал Москву по инфляции.

- С начала 2021 года прирост цен в Москве и Санкт-Петербурге составил 7,1% и 8,7% соответственно. Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 41 субъекте Российской Федерации, - отмечают в Росстате.

Стоит добавить, что быстрее всего в стране за 2021 год подорожали фрукты и овощи – почти на 14%. Например, только за минувший декабрь капуста выросла в цене на 19,6%. Зато апельсины к новогоднему столу подешевели на 6,1%.